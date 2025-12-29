Стоит заметить, что недавно Генштаб заявил о его успешном поражении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+ і Supernova+.

Смотрите также "Добрые" дроны атакуют Сызрань: над НПЗ – зарево, а у местных исчез свет

Что известно об атаке на Россию?

Около 23:40 28 декабря местные сообщали о взрывах в районе аэродрома "Ханская" возле Майкопа. Россияне жаловались на обстрелы и не сдерживали своих эмоций.

Возле аэродрома "Ханская" слышны взрывы: видео Exilenova+ (Внимание! Присутствует нецензурная лексика, 18+)

Кроме этого, около 2:29 29 декабря громко было и в Туле. Там взрывы слышали в Заводском районе. Местные сказывают, что видели баллистическую ракету.

В Туле слышны взрывы: видео Supernova+

Тульская область оказалась под атакой: видео Supernova+

Атаки на Россию: коротко о последствиях