Варто зауважити, що нещодавно Генштаб заявив про його успішне ураження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+ і Supernova+.
Що відомо про атаку на Росію?
Близько 23:40 28 грудня місцеві повідомляли про вибухи в районі аеродрому "Хунская" біля Майкопу. Росіяни жалілися на обстріли та не стримували своїх емоцій.
Біля аеродрому "Хунская" чутно вибухи: відео Exilenova+ (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)
Окрім цього, близько 2:29 29 грудня гучно було і в Тулі. Там вибухи чули в Заводському районі. Місцеві подейкують, що бачили балістичну ракету.
У Тулі чутно вибухи: відео Supernova+
Тульська область опинилася під атакою: відео Supernova+
Атаки на Росію: коротко про наслідки
Раніше Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області. Також підтверджено ураження заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгоградській області, де пошкоджено трубопровід і технологічну установку.
Окрім цього, українські військові завдали удару по російському військовому аеродрому в Адигеї та уразили ремонтний підрозділ у Донецькій області.
Також у результаті попередніх атак було знищено радіолокаційні станції на аеродромі "Бельбек" у Криму, додали у Генеральному штабі ЗСУ.