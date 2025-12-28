Там розташований НПЗ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Показник ефективності: чому на Заході дещо налякані українськими ударами вглиб Росії

Що відомо про атаку на Росію?

Місцеві ЗМІ близько опівночі писали, про збиття безпілотників, роботу ППО та закликали жителів не стояти біля вікон.

Обережно, нецензурна лексика! Ситуація у Сизрані: дивіться відео

Писали про 4 – 6 вибухів у центральній та південній частині міста. Але загалом мешканців Сизрані попереджали про понад 20 БпЛА.

Ворог намагається масово атакувати Сизрань у Самарській області,

– бідкаються росіяни.

Атака на Сизрань: дивіться відео

Зазначається, що небезпека є для місцевої нафтобази. Але у місті також є нафтопереробний завод, і саме над ним з'явилася заграва. Окрім того, писали про влучання у підстанції та проблеми зі світлом, які виникли після цього.

На опублікованих кадрах видно, як російська "певео" намагається збивати дрони, а також – яскраві спалахи в небі.

Працює "певео" у Сизрані: дивіться відео

Вибухи у Сизрані: дивіться відео

Вибухи у Росії: останні новини