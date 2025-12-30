Про це пише 24 Канал з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

Дивіться також ЗСУ атакували російський об'єкт у Донецькому аеропорту: уражено пункт підготовки "Шахедів"

Як українські військові відреагували на заяви росіян?

Напередодні пропагандистський телеграм-канал "Звєзда" виклав одразу кілька відео, які мали показати "повний контроль" над Куп'янськом. Пропагандистські пабліки активно розтиражували матеріали, однак на одному з роликів помітно, що російські військові рухаються у бік виходу з міста.

Правий берег, північ Куп'янська… бійці рухаються у бік виходу з міста. І це використовують як доказ контролю,

– обурився один з коментаторів.

Угруповання об'єднаних сил також помітило активну пропагандистську кампанію ворога та висміяло спроби росіян видати бажане за дійсне.

Маємо зазначити, що російські військові в місті контролюють хіба підвали довкола себе, зате наступати можуть відразу в будь-який бік – як і будь-хто, хто перебуває в оточенні,

– написали українській військові та показали жартівливу картинку.



Українські військові відреагували на фейки росіян про Куп'янськ / УОС

Що відомо про оборону Куп'янська?