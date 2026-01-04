Про це пише 24 Канал з посиланням на батальйон "Морок" 225 окремого штурмового полку ЗСУ.
Як воїн ЗСУ ліквідував росіян у ближньому бою?
Ліквідував 3 росіян у ближньому бою військовий батальйону "Морок" 225-го ОШП.
В полку розповіли, що аеророзвідка виявила групу з 6 окупантів у будинку навпроти позиції українських бійців. По будинку відпрацювали важкими бомберами. Вказується, що 3 росіян, які вижили після удару, намагались знайти укриття.
Маючи очі в небі, з командного пункту побратимам передавали інформацію про пересування в реальному часі, що надало змогу зробити засідку і ліквідувати залишки штурмової групи,
– йдеться в повідомленні.
Український боєць ліквідував росіян в ближньому бою: дивіться відео
Втрати росіян: останні новини
Втрати російських загарбників за минулу добу склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 12 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 278 безпілотних літальних апаратів та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Попередньої доби втрати окупантів склали 750 осіб. ЗСУ також знешкодили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 539 безпілотних літальних апаратів та 101 одиницю автомобільної техніки окупантів.
Усі складові Сил оборони України протягом 2025 року нищили армію Росії. В Генштабі ЗСУ озвучили приблизні втрати окупантів за минулий рік.