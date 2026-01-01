Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії за 2025 рік?

Усі складові Сил оборони України протягом 2025 року нищили армію Росії. За даними Генштабу ЗСУ, приблизні втрати окупантів за минулий рік склали:

особовий склад – 418 170 ліквідованими та пораненими;

танки – 1 816;

бойові броньовані машини – 3 806;

артилерійські системи – 14 146;

РСЗВ – 331;

засоби ППО – 234;

літаки – 65;

гелікоптери – 17;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 322;

крилаті ракети – 1 133;

підводні човни – 1;

автомобільні техніка та автоцистерни – 39 743;

спеціальна техніка – 363.

Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру. Дякуємо усім за професійну бойову роботу,

– йдеться в повідомленні.

Втрати Росії за 2025 рік / Інфографіка Генштабу ЗСУ

