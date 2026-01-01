Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії за 2025 рік?

Усі складові Сил оборони України протягом 2025 року нищили армію Росії. За даними Генштабу ЗСУ, приблизні втрати окупантів за минулий рік склали:

  • особовий склад – 418 170 ліквідованими та пораненими;
  • танки – 1 816;
  • бойові броньовані машини – 3 806;
  • артилерійські системи – 14 146;
  • РСЗВ – 331;
  • засоби ППО – 234;
  • літаки – 65;
  • гелікоптери – 17;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 322;
  • крилаті ракети – 1 133;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільні техніка та автоцистерни – 39 743;
  • спеціальна техніка – 363.

Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру. Дякуємо усім за професійну бойову роботу,
– йдеться в повідомленні.

Втрати Росії за 2025 рік / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Удари Сил оборони по ворогу: які наслідки?

  • СБУ напередодні Нового року пригадала найуспішніші операції 2025 року. Серед них – удари по "тіньовому флоту" Росії, "Павутина" та знищення підводного човна в бухті Новоросійська.

  • Сили безпілотних систем ЗСУ днями вдарили по 10 об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Під прицілом були нафтобаза, база плавзасобів, радіолокаційна станція, пункти дислокації окупантів та підстанції.

  • Раніше повідомлялось, що ССО ЗСУ знищили склад "Шахедів" і понтонну переправу на тимчасово окупованих територіях Донеччини.