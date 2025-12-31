Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

Які об'єкти ворога вдалося уразити СБС на окупованих територіях?

"Мадяр" розповів, що "візит ввічливості" Сили безпілотних систем зробили на 10 об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях, а також на ще 2 – у глибині Росії. Майор зазначив, що щодо наслідків на останніх двох інформування пізніше зробить Генштаб ЗСУ.

На ТОТ "птахам" СБС вдалося уразити:

нафтобазу Ровеньки (Луганська область, ТОТ), операція сумісно з СБУ;

базу плавзасобів 92 бригади річкових катерів (Оленівка, АР Крим, ТОТ) – "птахи" 1 окремий центр СБС;

знищено трикоординатну радіолокаційну станцію – РЛС "СТ-68" (Оленівка, АР Крим, ТОТ) – "птахи" 1 окремий центр СБС;

3 пункти дислокації спецпідрозділу "Рубікон-Д" (Селидове, Донецька область, ТОТ) – "птахи" 1 окремий центр СБС;

2 пункти дислокації живої сили противника зі складу 74 ОМСБр та 589 МсП (Селидове, Донецька область, ТОТ) – "птахи" 1 окремий центр СБС;

підстанція "Мелітополь" (Мелітополь, Запорізька область, ТОТ) – "птахи" підрозділу "Граф" СБС;

підстанція "Молочанськ" (Молочанськ, Запорізька область, ТОТ) – "птахи" підрозділу "Граф" СБС;

Як Сили безпілотних систем відпрацювали по об'єктах окупантів на ТОТ / Відео з фейсбуку Роберта "Мадяра" Бровді

