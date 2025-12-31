Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику BBC.

Скільки росіян загинуло за час мирної кампанії Трампа?

Видання стверджує, що під час активізації мирних зусиль Трампа у 2025 році кількість втрат особового складу російської армії зросла на 40% порівняно з минулим роком.

Журналісти BBC повідомили імена щонайменше 160 тисяч загиблих.

BBC News Russian разом з незалежним ЗМІ Mediazona та групою волонтерів підраховує російські військові втрати з лютого 2022 року. Ми ведемо список імен осіб, чию смерть нам вдалося підтвердити за допомогою офіційних звітів, газет, соціальних мереж, нових меморіалів та могил,

– мовиться у матеріалі.

Водночас аналітики переконані, що справжня кількість загиблих у війні в Україні за цей період набагато більша. За оцінками військових експертів, справжня кількість загиблих російських солдатів може становити від 243 до 352 тисяч осіб, оскільки аналіз BBC відображає лише 45 – 65% реальних втрат.

Інформація НАТО свідчить про те, що загальні втрати Росії, включаючи загиблих та поранених, становить близько 1,1 мільйона осіб, а один з офіційних представників оцінює число загиблих приблизно у 250 тисяч. ВВС наголошують, що їхній список не включає військових формувань окупованих регіонів сходу України, кількість яких оцінюють у 21 – 23,5 тисячі бійців.

Ці дані відображають масштабні втрати особового складу армії Росії та високу інтенсивність бойових дій в Україні. А також підтверджують, що реальні цифри можуть значно перевищувати офіційно опубліковані дані.

