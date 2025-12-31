Під Новий рік – ще мінус 1 000 окупантів: втрати Росії станом на 31 грудня

Загалом війська країни-терористки зменшилися уже на 1 207 910 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 31 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб;
- танків – 11 481 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 845 (+4);
- артилерійських систем – 35 642 (+33);
- РСЗВ – 1 586 (+1);
- засобів ППО – 1 266 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552);
- крилатих ракет – 4 136 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 247 (+127);
- спеціальної техніки – 4 035 (+1).
Оновлені втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати ворога: останні новини
Увечері 30 грудня "добрі" дрони атакували нафтобазу у Ровеньках на окупованій Луганщині. Там спалахнула пожежа.
Кілька днів тому ЗСУ вдарили по складу "Шахедів" та понтонній переправі на тимчасово окупованих територіях Донеччини. А ще – по розташуванню ремонтного підрозділу 1435 мотострілецького полку на Луганщині.
Окрім того, Україна атакувала Сизранський НПЗ у Самарській області та інші об'єкти на окупованій території. Підтверджено також ураження заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгоградській області.