Під Новий рік – ще мінус 1 000 окупантів: втрати Росії станом на 31 грудня

Загалом війська країни-терористки зменшилися уже на 1 207 910 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Командир "Ахіллесу" сказав, як можна зупинити наступ росіян

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

Оновлені втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Увечері 30 грудня "добрі" дрони атакували нафтобазу у Ровеньках на окупованій Луганщині. Там спалахнула пожежа.

Кілька днів тому ЗСУ вдарили по складу "Шахедів" та понтонній переправі на тимчасово окупованих територіях Донеччини. А ще – по розташуванню ремонтного підрозділу 1435 мотострілецького полку на Луганщині.