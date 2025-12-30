У мережі повідомляють, що окупантів у Луганській області атакують дрони, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по нафтобазі у Луганській області?

Безпілотники вдарили по нафтобазі у Ровеньках.

Ровеньки – це населений пункт у південній частині Лугащини, розташоване приблизно 60 кілометрів від обласного центру. Також це промислове місто вугільної промисловості.

Раніше нафтобаза у Ровеньках вже неодноразово опинялася під атакою БпЛА. Адже вона являє собою велике сховище пального та нафтопродуктів, які використовують для забезпечення російських військових потреб у регіоні.

Пожежа на нафтобазі у Ровеньках: дивіться відео

Останні новини про "бавовну" на окупованих територіях