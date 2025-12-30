У мережі повідомляють, що окупантів у Луганській області атакують дрони, передає 24 Канал.
Що відомо про удар по нафтобазі у Луганській області?
Безпілотники вдарили по нафтобазі у Ровеньках.
Ровеньки – це населений пункт у південній частині Лугащини, розташоване приблизно 60 кілометрів від обласного центру. Також це промислове місто вугільної промисловості.
Раніше нафтобаза у Ровеньках вже неодноразово опинялася під атакою БпЛА. Адже вона являє собою велике сховище пального та нафтопродуктів, які використовують для забезпечення російських військових потреб у регіоні.
Останні новини про "бавовну" на окупованих територіях
- 30 грудня Сили оборони України атакували об'єкт у Донецькому аеропорту, де росіяни підготували пункт для запуску дронів "Шахед", "Герань" та "Гербера". Уражено кілька стратегічних точок, включно з логістичним пунктом, центральним складом та пунктом зосередження особового складу для російських дронів.
- У ніч проти 28 грудня українські захисники атакували склад "Шахедів" та понтонну переправу на тимчасово окупованих територіях Донеччини. На Луганщині вони вдарили по розташуванню ремонтного підрозділу 1435 мотострілецького полку.
- У ніч на 26 грудня українські військові завдали удару по спецпризначенцях ГРУ Росії у Бердянському, внаслідок чого загинув 51 спецпризначенець.