Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Скільки росіян вдалося ліквідувати?

Командувач СБС ЗСУ повідомив, що у ніч на п'ятницю, 26 грудня, бійці 1-го окремого центру безпілотних систем провели сплановану операцію у населеному пункті Бердянську тимчасово окупованої Донецької області.

Понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ Росії ліквідовано/пошматовано в результаті спланованої та проведеної вночі 26 грудня Птахами 1 ОЦ СБС операції,

– ідеться у повідомленні.

Завдяки розвідувально-ударній операції по командному пункту та місцям дислокації особового складу окупанта загинув 51 спецпризначенець, ще 74 особи зазнали поранень, кількість зниклих безвісти наразі невідома.

"14 обр ГРУ рф- спецчастина з Уссурійська, призначення котрої – розвідка та спеціальні операції для ГРУ Росії. Очі та Жало- хробачий жах", – додав "Мадяр".

Кадри удару по спецпризначенцях ГРУ: дивіться відео

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що тієї ж ночі Сили оборони України уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області. Окупанти мали втрати у логістичних об'єктах та живій силі.

Що вдалося атакувати раніше?

Нещодавно під удар СБС потрапив хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві продукції, яка використовується для виготовлення вибухових речовин.

До цього дрони також вдарили по підприємствах "Акрон" у Великому Новгороді та уже вищезгаданому "Дорогобуж" у Смоленській області. На заводі під Новгородом виготовляли азотну кислоту, аміак та аміачну селітру.

Нагадаємо, що ще на початку грудня під удар 1-го окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" та ГУР потрапив Рязанський нафтопереробний завод та металургійний комбінат в Алчевську.

До слова, загалом цього місяця Сили безпілотних систем ліквідували майже у 1,5 раза більше живої сили противника, порівняно з листопадом. Середній показник знищення склав 415 окупантів за добу.