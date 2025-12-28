Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Смотрите также Силы обороны сорвали прорыв России на Донецком направлении: уничтожены МТУ-20, танки и бронетехника

Сколько россиян удалось ликвидировать?

Командующий СБС ВСУ сообщил, что в ночь на пятницу, 26 декабря, бойцы 1-го отдельного центра беспилотных систем провели спланированную операцию в населенном пункте Бердянске временно оккупированной Донецкой области.

Более 120 спецназовцев 14 бригады спецназначения ГРУ России ликвидировано/разорвано в результате спланированной и проведенной ночью 26 декабря Птицами 1 ОЦ СБС операции,

– говорится в сообщении.

Благодаря разведывательно-ударной операции по командному пункту и местам дислокации личного состава оккупанта погиб 51 спецназовец, еще 74 человека получили ранения, количество пропавших без вести пока неизвестно.

"14 обр ГРУ рф- спецчасть из Уссурийска, назначение которой – разведка и специальные операции для ГРУ России. Глаза и Жало- червячий ужас", – добавил "Мадяр".

Кадры удара по спецназовцам ГРУ: смотрите видео

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что той же ночью Силы обороны Украины поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области. Оккупанты имели потери в логистических объектах и живой силе.

Что удалось атаковать раньше?

Недавно под удар СБС попал химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области России. Предприятие специализируется на производстве продукции, которая используется для изготовления взрывчатых веществ.

До этого дроны также ударили по предприятиям "Акрон" в Великом Новгороде и уже вышеупомянутом "Дорогобуже" в Смоленской области. На заводе под Новгородом изготовляли азотную кислоту, аммиак и аммиачную селитру.

Напомним, что еще в начале декабря под удар 1-го отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадьяра" и ГУР попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод и металлургический комбинат в Алчевске.

Еще раньше украинские защитники за три дня уничтожили сразу три российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общие потери врага оцениваются в примерно 60 миллионов долларов.

К слову, целом в этом месяце Силы беспилотных систем ликвидировали почти в 1,5 раз больше живой силы противника, по сравнению с ноябрем. Средний показатель уничтожения составил 415 оккупантов за сутки.