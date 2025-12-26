Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что удалось поразить Силам обороны в ночь на 26 декабря?

Генштаб написал, что украинские защитники ударили по сосредоточению живой силы врага из состава 14 бригады специального назначения в населенном пункте Бердянское, а также по складу материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешево. Потери захватчиков уточняются.

Кроме того, по результатам предыдущих поражений, подтверждено уничтожение склада ГСМ (горюче-смазочных материалов – 24 Канал) отдельной бригады материально-технического обеспечения врага, что располагался в районе временно оккупированного города Волноваха Донецкой области,

– написали военные.

Защитники заверили, что Силы обороны и в дальнейшем будут осуществлять меры, направленные на снижение военно-экономических и наступательных возможностей захватчиков, а также заставлять Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелых направлениях – Покровском и Сумском. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 грн и более, разыграем новый iPhone 16 256GB.

Что еще удалось поразить украинским войскам из целей россиян, и где?