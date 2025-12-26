Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Что поразили в Крыму?
По данным разведки, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" еще перед Рождеством снова атаковали временно оккупированный Крым, в котором сожгли ряд дорогостоящих целей российской армии, в частности поражены:
- пусковая установка комплекса С-300В;
- радиолокационная система РСП-6М2;
- командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3";
- станция радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".
Также охотники ГУР нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой шастали двое российских оккупантов. Вооруженная борьба продолжается,
Какие потери нанесли врагу ранее?
Ранее благодаря ГУР в городе Уссурийск Приморского края прогремели два взрыва на парковке воинской части 19288 – 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления, причастной к военным преступлениям.
Ранее источники украинской разведки сообщили, что в Москве ликвидировали двух сотрудников российского МВД, которые участвовали в войне против Украины и пытали украинских военнопленных.
Также разведчики поразили Морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. Таманский перегрузочный комплекс считается одним из крупнейших в Черноморском регионе.