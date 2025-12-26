Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что поразили в Крыму?

По данным разведки, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" еще перед Рождеством снова атаковали временно оккупированный Крым, в котором сожгли ряд дорогостоящих целей российской армии, в частности поражены:

пусковая установка комплекса С-300В;

радиолокационная система РСП-6М2;

командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3";

станция радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".

Также охотники ГУР нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой шастали двое российских оккупантов. Вооруженная борьба продолжается,

– говорится в сообщении.

Поражение российских целей в Крыму: смотрите видео

