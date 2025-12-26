Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Что известно о покушении на жизнь представителя ГУР?
Агент хотел ликвидировать украинского воина прямо в центральной части Киева в одном из заведений.
Его задержали с поличным как раз в момент, когда достал пистолет и целился в военного.
Агенту 28 лет. Он гражданин Республики Кыргызстан.
"Был завербован ФСБ во время отбывания наказания за грабеж на территории РФ. Иностранец согласился выполнять преступные задачи в ущерб безопасности Украины", – рассказали в Николаевской областной прокуратуре.
В Украину мужчина прибыл как турист.
Сначала остановился в Первомайске на Николаевщине, где купил несколько смартфонов и SIM-карты. Их он регулярно менял для законспирированных сеансов связи с ФСБ.
Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной "цели", ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами,
– рассказали в СБУ.
За убийство офицера россияне обещали мужчине 50 тысяч долларов и легализацию в одной из стран ЕС.
"На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ", – добавили в СБУ.
Иностранцу сообщили о подозрении по нескольким статьям: законченное покушение на умышленное убийство, пособничество государству-агрессору и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Сейчас российский агент под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Другие подобные случаи
Агент ФСБ готовил теракт во Львове. Его со взрывчаткой задержали сотрудники СБУ во время посадки на автобус.
ФСБ пыталась шантажировать жену главы Одесского управления СБУ Виктора Доровского вымышленным компроматом. Они требовали у нее 250 тысяч долларов.