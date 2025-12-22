Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Какую провокацию придумали россияне против СБУ?

Они шантажировали жену чиновника СБУ вымышленным компроматом. Еще в марте 2025 года женщине в мессенджере написал неизвестный. Мол, ФСБ готовит информационную атаку, направленную на дискредитацию чиновника СБУ. Планировали распространить компромат на Доровского через телеграм-каналы и медиа.

Важно! Информация, которую приводило указанное лицо, не соответствовала действительности.

Позже установили, что лицо, которая звонила жене чиновника СБУ, была представительницей ФСБ.

"В ходе разговора она подчеркнула, что для вражеской спецслужбы главное – добиться увольнения генерала СБУ с должности. Это в ФСБ считается очень высоким результатом. В то же время представитель вражеской спецслужбы заявила, что якобы имеет возможность остановить реализацию этой кампании. Для этого она может подать "правильный" отчет о сотруднике СБУ своему руководству, в результате чего ИПСО может быть отменена. За эти действия она требовала 250 тысяч долларов США, которые настаивала перечислить на ее криптокошелек", – говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины зафиксировала все угрозы россиян. Виктор Доровский лично передал соответствующую информацию подразделениям внутренней безопасности СБУ.

"По имеющимся данным, российская спецслужба пытается "втемную" использовать украинские СМИ для проведения своей ИПСО, поэтому призываем медиа тщательно проверять информацию и ее источники перед публикацией, чтобы не распространять российские нарративы", – отметили в службе.