Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Смотрите также "Так война закончится очень быстро": эксперты оценили феноменальные удары СБУ по танкерам России

Что известно о задержанном агенте ФСБ во Львове?

По данным контрразведки, злоумышленник перевозил взрывчатку для совершения теракта, запланированного российскими спецслужбами против украинских правоохранителей. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента, когда он направлялся со взрывчаткой во Львов.

Согласно расследованию, задание российского спецслужбиста выполнял 41-летний рецидивист из города Пустомыты на Львовщине, который ранее отбывал наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество. После заключения он попал в поле зрения россиян, когда искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах. За обещание "быстрых денег" он согласился выполнить заказ ФСБ на подготовку теракта возле админздания украинских правоохранителей.

Правоохранители установили, что сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам от российской спецслужбы нашел схрон и достал из него самодельное взрывное устройство. После этого фигурант с бомбой выехал на такси до местного автовокзала, откуда планировал отбыть во Львов, где должен был получить дальнейшие указания от куратора из России.

СБУ задержала злоумышленника во время его посадки на рейсовый автобус. На месте происшествия у задержанного изъято СВП и смартфон, с которого он контактировал с куратором. Фигурант находится под стражей. Ему грозит грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как СБУ защищает страну от оккупантов?