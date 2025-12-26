Накануне Рождества, утром 24 декабря, в городе Уссурийск Приморского края прогремели два взрыва на парковке воинской части 19288 – 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления, передает 24 Канал со ссылкой на источники в спецслужбах.
Что известно о "хлопке" в Уссурийске?
Официальные вражеские источники, как и обычно, не спешат детализировать событие. Зато в сообщениях тамошних СМИ говорится о якобы "хлопке сварочного аппарата".
В то же время очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места инцидента, на которых зафиксировано значительное присутствие полиции, сотрудников ФСБ и пожарных расчетов.
Местное население искренне удивляется, почему на ликвидацию последствий технической неисправности сварочного аппарата привлечены десятки силовиков, в том числе и представители спецслужб.
Напомним, что оккупанты из 80-й бригады управления принимали активное участие в агрессивной войне против Украины.
Известны факты совершения ими военных преступлений, расстрелов гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе и детей.
Как о взрывах в Уссурийске писали росСМИ / источники 24 Канала
Какие последствия последних ударов Украины по России?
- В ночь на 26 декабря в Волгограде слышали серию взрывов. Также телеграм-каналы сообщают о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
- Днем 25 декабря Украина атаковала НПЗ в Новошахтинске ракетами Storm Shadow.
- Украинские военные нанесли удар по российскому военному аэродрому в Адыгее и поразили ремонтное подразделение в Донецкой области. В результате предыдущих атак были уничтожены радиолокационные станции на аэродроме "Бельбек" в Крыму, добавили в Генеральном штабе ВСУ.
- Дальнобойные дроны СБУ ударили по нефтяным резервуарам в порту Темрюк и вызвали возгорание на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.