О вероятном поражении писал российский телеграм-канал "На пределе", передает 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны поразили российский аэродром, РЛС и ремонтное подразделение противника

Действительно ли поразили российский Ан-26?

РосСМИ, которое связывают с пилотами России, в середине декабря заявило о поражении военно-транспортного самолета Ан-26. Попадание якобы произошло на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Севастополе. По их версии, по самолету ударил беспилотник.

Также россияне утверждали, что в результате удара якобы есть погибшие и пострадавшие среди экипажа.

На следующий день ГУР МО Украины сообщило о поражении транспортника Ан-26 и других объектов врага в Крыму.

Как отмечает "Милитарный", Ан-26 – это советский военно-транспортный самолет, разработанный КБ Антонова на основе Ан-24Т. Производство продолжалось до 1986 года. За этот период собрали более 1 400 самолетов в различных версиях. На вооружение его приняли в 1975-м.

Справка: Экипаж Ан-26 состоит из 5 – 6 человек. Максимальная масса груза – до 5,5 тонн. Самолет может развивать скорость примерно 540 километров в час и преодолевать расстояние до 2 500 километров. Одной из особенностей называют заднюю рампу, благодаря которой можно перевозить технику и десантировать груз.

Что недавно потерял враг?