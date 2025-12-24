В частности, удалось поразить здание, в котором находились оккупанты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Группировка войск "Восток".
Что известно об ударе по врагу?
Согласно обнародованным данным, авиация Воздушных Сил поразила здание в районе Северска, откуда работали вражеские операторы БпЛА. Также атаковали 2 здания в Покровске с личным составом вражеских пилотов.
Более того, нашей авиации также удалось нанести удар по месту сосредоточения личного состава оккупантов в районе населенных пунктов Котляровка и Григорьевка, которые также расположены в пределах Донецкой области.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 28 расчетов российских БпАК. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 836 огневых задач,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в Северске?
Напомним, Генштаб заявил, что военные ВСУ отошли из Северска в Донецкой области. Ранее содержание этого города позволяло бойцам прикрывать с востока подступы к агломерации Славянска и Краматорска.
Военный эксперт в эфире 24 Канала сообщал, что выход из Северска усиливает угрозу для Славянска. С севера враг не может продвинуться через Лиман. С востока теперь ситуация выглядит хуже.
Аналитики ISW со ссылкой на военного обозревателя сообщали, что оккупанты завершили захват Северска, продвинулись на запад и северо-запад от города и вышли к меловому карьеру на запад.