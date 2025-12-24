Зокрема, вдалося уразити будівлю, у якій перебували окупанти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Угруповання військ "Схід".

Що відомо про удар по ворогу?

Згідно з оприлюдненими даними, авіація Повітряних Сил уразила будівлю в районі Сіверська, звідки працювали ворожі оператори БпЛА. Також атакували 2 будівлі у Покровську з особовим складом ворожих пілотів.

Ба більше, нашій авіації також вдалося завдати удару по місцю зосередження особового складу окупантів в районі населених пунктів Котлярівка та Григорівка, які також розташовані у межах Донецької області.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 28 розрахунків російських БпАК. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 836 вогневих завдань,

– ідеться у повідомленні.

Яка ситуація у Сіверську?