Зокрема, вдалося уразити будівлю, у якій перебували окупанти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Угруповання військ "Схід".
Що відомо про удар по ворогу?
Згідно з оприлюдненими даними, авіація Повітряних Сил уразила будівлю в районі Сіверська, звідки працювали ворожі оператори БпЛА. Також атакували 2 будівлі у Покровську з особовим складом ворожих пілотів.
Ба більше, нашій авіації також вдалося завдати удару по місцю зосередження особового складу окупантів в районі населених пунктів Котлярівка та Григорівка, які також розташовані у межах Донецької області.
Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 28 розрахунків російських БпАК. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 836 вогневих завдань,
– ідеться у повідомленні.
Яка ситуація у Сіверську?
Нагадаємо, Генштаб заявив, що військові ЗСУ відійшли із Сіверська на Донеччині. Раніше утримання цього міста дозволяло бійцям прикривати зі сходу підступи до агломерації Слов'янська та Краматорська.
Військовий експерт в етері 24 Каналу повідомляв, що вихід із Сіверська посилює загрозу для Слов'янська. З півночі ворог не може просунутися через Лиман. Зі сходу тепер ситуація видається гіршою.
Аналітики ISW з посиланням на військового оглядача повідомляли, що окупанти завершили захоплення Сіверська, просунулися на захід і північний захід від міста та вийшли до крейдяного кар’єру на захід.