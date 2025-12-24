Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що вихід ЗСУ із Сіверська в перспективі посилює загрозу для Слов'янська. З півночі ворогу не вдається просунутися через Лиман. Зі сходу тепер ситуація виглядає гіршою.

До теми Між двома агломераціями: де на карті Сіверськ, з якого відійшли ЗСУ

Чого очікувати далі?

Як наголосив Світан, фактично окупанти впродовж кількох років намагаються просуватися з боку Лисичанська до Слов'янська. Сили оборони України достатньо довго трималися поблизу Білогорівки. Але цього року ситуація там погіршилася.

Зрозуміло, що в котлі ніхто тримати війська не буде. Відходимо на нові рубежі. Тут потрібні серйозні заходи, щоб зупинити просування. Інакше виникнуть проблеми для Слов'янська. Потрібно буде евакуювати цивільних. А це десятки тисяч з агломерації Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка,

– сказав Світан.

Яка ситуація біля Сіверська: дивіться карту бойових дій

Важливо, що на півдні вдається втримувати ворога. Там вже кілька років тривають бої за Часів Яр, де Сили оборони втримують вигідні висоти.

Зверніть увагу! Плацдарм навколо Сіверська сформувався ще з 2022 року. Окупантам не вдавалося там просунутися.

Ситуація на фронті: коротко