Як змінилася ситуація на Донеччині?
Навколо Сіверська ще з 2022 року сформувався плацдарм, який утримували ЗСУ, прикриваючи зі сходу підступи до агломерації Слов'янська і Краматорська. Однак після відступу з міста цього немає.
Як заявили військові, росіяни тривалий час намагалися просочитися в межі Сіверська, користуючись погодними умовами, зокрема туманом. Ворогу вдалося накопичуватися в межах житлової забудови, у підвалах.
Наразі задача України – стримати подальше просування Росії в сторону Слов'янська і Краматорська,
– йдеться в матеріалі.
Кореспондент BBC Олег Черниш додав, що очевидним вектором для подальшого руху російської армії тепер є напрямок на захід вздовж берегів річки Суха і балки великого крейдяного кар'єру в сторону сіл Рай-Олександрівка, Миколаївка та Райгородок.
Щоправда, за його словами, без оперативних резервів на цій ділянці фронту Росія навряд може розраховувати на стрімкий прорив української оборони. Аналогічно Генштаб ЗСУ також не може без додаткових сил сподіватися на повернення контролю над Сіверськом.
Напруженою також залишається ситуація в районі Покровська
Інститут вивчення війни повідомив, що Сили оборони України мали успіхи на Покровському відтинку фронту. Українські військові нещодавно змогли просунутися вздовж траси Покровськ – Павлоград на північний захід від міста.
Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів 24 Каналу, що попри високу інтенсивність атак та обіцянки Путіна захопити Покровськ до кінця року, ворог досягає лише незначних тактичних здобутків без стратегічної переваги.
За його словами, по флангах ситуація залишається складною, але стабільною та контрольованою. На напрямку 1-го корпусу противник постійно намагається проводити різні типи атак – від інфільтраційних до механізованих.