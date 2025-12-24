Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Як змінилася ситуація на Донеччині?

Навколо Сіверська ще з 2022 року сформувався плацдарм, який утримували ЗСУ, прикриваючи зі сходу підступи до агломерації Слов'янська і Краматорська. Однак після відступу з міста цього немає.

Як заявили військові, росіяни тривалий час намагалися просочитися в межі Сіверська, користуючись погодними умовами, зокрема туманом. Ворогу вдалося накопичуватися в межах житлової забудови, у підвалах.

Наразі задача України – стримати подальше просування Росії в сторону Слов'янська і Краматорська,

– йдеться в матеріалі.

Кореспондент BBC Олег Черниш додав, що очевидним вектором для подальшого руху російської армії тепер є напрямок на захід вздовж берегів річки Суха і балки великого крейдяного кар'єру в сторону сіл Рай-Олександрівка, Миколаївка та Райгородок.

Щоправда, за його словами, без оперативних резервів на цій ділянці фронту Росія навряд може розраховувати на стрімкий прорив української оборони. Аналогічно Генштаб ЗСУ також не може без додаткових сил сподіватися на повернення контролю над Сіверськом.

Напруженою також залишається ситуація в районі Покровська