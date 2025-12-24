Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що внаслідок таких дій на 3 – 4 години вимикається автоматичне пересування складів, що збиває графік руху залізниці для росіян. Вони переходять на диспетчерське управління, а воно не таке швидке.

Дивіться також У Криму на аеродромі сталася "бавовна": є загиблі серед російських військових

Яка у противника "ахіллесова п'ята"?

Через цей вузол проходили військові ешелони з особовим складом, військовою технікою, пальним і боєприпасами для російських підрозділів на Херсонському, Запорізькому, Донецькому напрямку.

Військовий експерт відзначив важливість проведення таких завдань, але наголосив на тому, що вони мають набути масштабного характеру і здійснюватися щоденно. Тоді, зі слів Світана, можна буде зупинити графік перекидання російської техніки залізницею.

"У росіян є ще одна "ахіллесова п'ята" – логістика. Тому що, якщо паралізувати залізничні гілки, то російська армія просто зупиниться. Тому один з варіантів того, як не дати можливості розгортатися російським наступальним операціям – це пошкодити логістику. Один зі способів – знищення електрощитових, які управляють рухом залізничних складів", – озвучив Світан.

До чого ще вдалися агенти "Атеш" нещодавно?