Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью 24 Каналу объяснил, что в результате таких действий на 3 – 4 часа выключается автоматическое передвижение составов, что сбивает график движения железной дороги для россиян. Они переходят на диспетчерское управление, а оно не такое быстрое.

Какая у противника "ахиллесова пята"?

Через этот узел проходили военные эшелоны с личным составом, военной техникой, топливом и боеприпасами для российских подразделений на Херсонском, Запорожском, Донецком направлении.

Военный эксперт отметил важность проведения таких задач, но отметил, что они должны приобрести масштабный характер и осуществляться ежедневно. Тогда, по словам Свитана, можно будет остановить график переброски российской техники по железной дороге.

"У россиян есть еще одна "ахиллесова пята" – логистика. Потому что, если парализовать железнодорожные ветки, то российская армия просто остановится. Поэтому один из вариантов того, как не дать возможности разворачиваться российским наступательным операциям – это повредить логистику. Один из способов – уничтожение электрощитовых, которые управляют движением железнодорожных составов", – озвучил Свитан.

К чему еще прибегли агенты "Атеш" недавно?