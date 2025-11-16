Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение "Атеш".

Смотрите также ВСУ поразили НПЗ "Рязанский", радиолокационную станцию "Небо-У" и военный эшелон россиян

Как агенты остановили российские эшелоны в Запорожской области?

Прошлой ночью движение "Атеш" провело очередную диверсию на железной дороге. Российские оккупанты в 50 километрах от фронта, на территории Мелитопольского района, пустили поезда для обеспечения своей пехоты. Партизаны отследили движение вражеских эшелонов и повредили релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.

Так "Атеш" смог мгновенно остановила движение логистики оккупантов. С помощью того, что агенты остановили движение, украинские войска смогли нанести точный ракетный и артиллерийский удар по этим вагонам. В результате сгорели боеприпасы и топливо, которые двигались к оккупантам на Херсонщину и часть Запорожского направления. Соответственно, и интенсивность боевых действий на этих отрезках уменьшилась.

"Атеш" доказывает: мы контролируем транспортные артерии врага. Каждый метр железной дороги – это зона нашей ответственности,

– пишут партизаны.

Движение "Атеш" остановило движение вражеских эшелонов по железной дороге / Фото от партизан

Россияне страдают из-за действий партизан: последние новости

9 ноября движение "Атеш" помогло ВСУ и уничтожило четыре важных объекта логистики России возле временно оккупированного Симферополя, в Башкортостане и под Вологдой. Диверсия помогла остановить движение поездов и сорвать очередную поставку боекомплекта, топлива и техники.

Агенты "Атеш" есть даже среди военных российской армии. Так воины 115 отдельной мотострелковой бригады России в начале ноября сожгли собственный грузовик, чтобы не выполнять преступный приказ о наступлении под Покровск. Это произошло вблизи Авдеевки.

На Херсонщине, Луганщине и в Крыму есть проблемы с топливом, ведь из-за действий партизан российская армия не способна пополнять запасы. На оккупированных врагом территориях произошел топливный кризис, что мешай и действиям военных.



