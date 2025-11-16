Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення "Атеш".

Дивіться також ЗСУ уразили НПЗ "Рязанський", радіолокаційну станцію "Небо-У" та військовий ешелон росіян

Як агенти зупинили російські ешелони в Запорізькій області?

Минулої ночі рух "Атеш" провів чергову диверсію на залізниці. Російські окупанти за 50 кілометрів від фронту, на території Мелітопольського району, пустили потяги для забезпечення своєї піхоти. Партизани відстежили рух ворожих ешелонів та пошкодили релейну шафу на ключовій ділянці залізниці.

Так "Атеш" зміг миттєво зупинила рух логістики окупантів. За допомогою того, що агенти зупинили рух, українські війська змогли завдати точного ракетного та артилерійського удару по цих вагонах. Унаслідок цього згоріли боєприпаси та паливо, що рухалися до окупантів на Херсонщину та частину Запорізького напрямку. Відповідно, й інтенсивність бойових дій на цих відрізках зменшилася.

"Атеш" доводить: ми контролюємо транспортні артерії ворога. Кожен метр залізниці – це зона нашої відповідальності,

– пишуть партизани.

Рух "Атеш" зупинив рух ворожих ешелонів по залізниці / Фото від партизанів

Росіяни страждають через дії партизанів: останні новини

9 листопада рух "Атеш" допоміг ЗСУ та знищив чотири важливі об'єкти логістики Росії біля тимчасово окупованого Сімферополя, в Башкортостані й під Вологдою. Диверсія допомогла зупинити рух поїздів і зірвати чергове постачання боєкомплекту, палива та техніки.

Агенти "Атеш" є навіть серед військових російської армії. Так воїни 115 окремої мотострілецької бригади Росії на початку листопада спалили власну вантажівку, щоб не виконувати злочинний наказ про наступ під Покровськ. Це сталося поблизу Авдіївки.

На Херсонщині, Луганщині та в Криму є проблеми з паливом, адже через дії партизанів російська армія не здатна поповнювати запаси. На окупованих ворогом територіях сталася паливна криза, що заважай й діям військових.



