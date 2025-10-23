Де на ТОТ розпочалася паливна криза?
Наразі дефіцит палива дістався й Херсонщини, пише 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух на ТОТ "Атеш".
Читайте також Ціна на бензин AI-92 в Росії побила черговий рекорд: як розвивається паливна криза
Учасники руху "ОТПІР" з Голої Пристані (місто в Україні Скадовського району Херсонської області) повідомляють, що ситуація стає критичною та стрімко погіршується. Головною причиною таких подій цього є дії окупаційної влади та армії.
Люди скаржаться на захмарні ціни. Річ у тім, що вартість бензину вже перевищує 90 рублів за літр.
Крім того, у деяких населених пунктах паливо повністю зникло. До того ж бензин дуже низької якості.
Саме дії окупаційних військових, зокрема реквізиція та контроль за постачанням, ще більше поглиблюють кризу та дефіцит,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема у тексті нагадали, як потрібно діяти:
- Створити резерв, якщо раніше це не було зроблено. Слід забезпечити себе запасом пального щонайменше на 30 днів.
- Скороти використання транспорту. Тобто намагатися максимально обмежити поїздки на особистому авто.
- Бути насторожі. Це означає не залишати машину без нагляду, особливо на вулиці.
Важливо! Окрім зливу пального, почастішали випадки відбирання автомобілів та пального у мирних водіїв самими окупантами.
Де ще на ТОТ спостерігаються проблеми з бензином?
У Криму великих нафтопереробних заводів немає зовсім, тому перебої одразу зачепили й анексований півострів. Про це пише BBC Russian.
До жовтня ситуація ще більше погіршилася: спочатку влада обмежила продаж бензину в одні руки до 30 літрів, а згодом – до 20 літрів.
Цікаво! Це приблизно третина середнього бака легкового автомобіля, який зазвичай вміщує 50–70 літрів.
Як інші окуповані регіони "відреагували" на кризу?
- У вересні дефіцит дійшов і до окупованої Луганщини. На заправках невизнаної "ЛНР" фіксувалася відсутність бензину марок АІ-92 та АІ-95.
- Зникнення палива "пояснили" перебоями у постачанні, зниженням запасів у постачальників, а також підвищеним попитом.