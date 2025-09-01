Як і чому зник бензин в Луганську?

На заправках в так званій "ЛНР" фіксується тимчасова відсутність бензину марок АІ-92 та АІ-95, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

Зникнення палива місцевому Мінпаливенерго оголосили перебоями у постачанні, зниженням запасів у постачальників, а також підвищеним попитом.

Хоча ситуація почне стабілізуватися з 1 вересня, на окремих АЗС можливий дефіцит,

– йдеться у заяві відомства.

Натомість український волонтер Сергій Стерненко розповів, що люди в окупованому Луганську через дефіцит бензину почали красти паливо з баків припаркованих авто.

Зауважте! Раніше з нестачею бензину зіткнулися Забайкалля та Крим, також дефіцит із багатогодинними чергами до АЗС виник у Примор'ї й на Курильських островах.

Яка ситуація з російськими НПЗ?

За підрахунками Reuters, станом на 26 серпня російські нафтовики втратили 17% потужностей НПЗ через атаки дронів, які торкнулися не менше 10 нафтозаводів і призвели до повної зупинки як мінімум п'яти з них:

Новокуйбишевського;

Саратовського;

Волгоградського;

Сизранського;

Куйбишевського.

Також половину потужностей зупиняв завод «Роснєфті» у Рязані, що постачає паливом столичний регіон. Окрім цього невідома доляНовошахтинського НПЗ у Ростовській області, що горів 5 днів після атаки БПЛА. Загальний обсяг потужностей НПЗ, що простоюють, у серпні встановив історичний рекорд – 6,4 мільйона тонн, або 23%.

