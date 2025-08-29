Де і чому виник дефіцит бензину?

Пальне закінчилося у Ленінському районі Єврейської автономної області, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника району Валерія Самкова.

За словами посадовця, через перебої з поставками палива його продаж населенню обмежили, а у пріоритетному порядку бензином забезпечують автівки спецслужб та шкільні автобуси.

Влада регіону заявила, що дефіцит утворився через "порушення ритмічності постачання" і невиконання домовленостей між постачальниками та замовниками. Планують, що продаж відновиться з 1 вересня.

Що відомо про паливну кризу в Росії? В частині регіонів, зокрема, у Сибіру та окупованому Криму, бензин на тамтешніх АЗС продають лише в обмеженій кількості й за талонами. Де пальне у вільному продажі, то продається дуже дорого – початку року потові ціни на бензин марки А-95 подорожчав на 45%.

Яка ситуація з паливом в Росії?