Як дефіцит пального впливає на армію?

Коли ЗСУ знищують запаси пального в Росії неподалік від лінії фронту, від цього страждає російський військово-промисловий комплекс. Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Дивіться також Дефіцит пального в Криму: бензин тепер лише за талонами

За словами Рябцева, на загарбницьку армію впливають також логістичні проблеми з постачанням пального, але на сьогодні вони трапляються рідко.

Але якщо Україна хоче зробити проблеми російського ВПК системними, тоді потрібно продовжувати завдавати ударів.

Найважливіше бити туди, де "тонше". Тобто де найбільш критично і де вже нанесено шкоду. Тоді це може не лише ускладнити логістику, але і зробити неможливим, наприклад, використання техніки, як авіаційної, так і важкої,

– говорить експерт.

Наразі паливну кризу Росії вдається частково стримати завдяки Білорусі. Вона терміново закуповує пальне у сусідньої держави.

Однак Рябцев зазначає, що Білорусь завжди відправляла свої нафтопродукти в Росію, тому це вже певна закономірність, тим більше зараз, коли їй більше нікуди постачати пальне.

Варто знати! За даними "Белнефтехим" російські компанії почали масово цікавитися білоруськими нафтопродуктами саме у другій половині серпня, коли у Росії загострився дефіцит пального.

Чому у Росії загострюється паливна криза?