Как дефицит топлива влияет на армию?

Когда ВСУ уничтожают запасы горючего в России неподалеку от линии фронта, от этого страдает российский военно-промышленный комплекс. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

По словам Рябцева, на захватническую армию влияют также логистические проблемы с поставками топлива, но сегодня они случаются редко.

Но если Украина хочет сделать проблемы российского ВПК системными, тогда нужно продолжать наносить удары.

Самое важное бить туда, где "тоньше". То есть где наиболее критично и где уже нанесен ущерб. Тогда это может не только усложнить логистику, но и сделать невозможным, например, использование техники, как авиационной, так и тяжелой,

– говорит эксперт.

Сейчас топливный кризис России удается частично сдержать благодаря Беларуси. Она срочно закупает топливо у соседнего государства.

Однако Рябцев отмечает, что Беларусь всегда отправляла свои нефтепродукты в Россию, поэтому это уже определенная закономерность, тем более сейчас, когда ей больше некуда поставлять топливо.

Стоит знать! По данным "Белнефтехим" российские компании начали массово интересоваться белорусскими нефтепродуктами именно во второй половине августа, когда в России обострился дефицит топлива.

Почему в России обостряется топливный кризис?