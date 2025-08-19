Почему завод остановил работу?
Пораженный НПЗ расположен в Самарской области России и принадлежит компании "Роснефть", сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
По информации издания, из-за атаки беспилотников на Сызранском заводе повреждена одна из двух установок, выполняющих первичную переработку нефти АВТ-6.
- Повреждено оборудование, которое обеспечивает 70% мощности НПЗ – перерабатывает 17 100 тонн нефти в сутки.
- Ремонтировать установку как минимум до конца августа.
Важно! СМИ отмечают, ссылаясь на источники на предприятии, что завод может попытаться ввести в работу вторую установку – АВТ-5. Однако ее мощность значительно меньше – около 7 100 тысяч тонн в сутки.
Что известно об атаке дронов на НПЗ?
Генеральный штаб ранее подтвердил, что Сызранский НПЗ был поражен усилиями Сил специальных операций ВСУ и других подразделений Сил обороны. Российский завод подвергся атаке в ночь на 15 августа.
Поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России, который является одним из крупнейших в системе “Роснефти”. Цель поражена, зафиксированы пожар и взрывы,
– заявили в Генштабе.
Перед этим украинские дроны остановили еще один крупный нефтеперерабатывающий завод в России. ПАО "Лукойл" в Волгограде после серии ударов беспилотников прекратил загружать нефть.
Что известно о Сызранском НПЗ?
Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области, входящий в структуру "Роснефть", является одним из главных предприятий в нефтеперерабатывающей отрасли России и имеет мощность до 8,9 миллиона тонн в год.
Предприятие производит широкий спектр продукции, в частности бензин, дизельное топливо, битум, мазут и авиационный керосин, который используется в военной авиации. Завод играет важную роль в обеспечении потребностей российской экономики и непосредственно поставляет топливо для российской армии.