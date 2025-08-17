Об этом 24 Каналу рассказал специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус. По разным оценкам, в России уже поражено 10%-15% нефтепереработки. Логично, что в основном атаки идут по объектам в европейской части страны-агрессора. Именно там проживает большинство населения России.

Как ударить по российской экономике?

Как отметил Гардус, удары по российским НПЗ наносят финансовые убытки врагу. Кроме того, это влияет на само население России. Война идет по обе стороны границы.

Удары по военным объектам в европейской части России являются важными с точки зрения военной логистики. Именно тут расположены основные промышленные центры. Это – производство оружия, оборудования и тому подобное. Конечно, удары по НПЗ не вызовут глобальный дефицит топлива для российской армии. Они прежде всего работают на армию. Но локальные перебои могут быть, которые помешают определенным планам по переброске войск или проведению операций,

– сказал Гардус.

Уже была информация от Генштаба, что глубинные удары по России за 2025 год нанесли ущерб врагу более чем на 4% ВВП. Это – 74,1 миллиарда долларов. И компенсировать эти деньги врагу сложно.

Конъюнктура не способствует тому, чтобы компании, владеющие НПЗ, могли компенсировать деньги на других направлениях. Почему? Потому что поднятие цен для населения и бизнеса внутри России запрещено административно. Экспорт бензина – тоже. В целом ситуация в нефтеперерабатывающей промышленности довольно безрадостная,

– отметил Гардус.

Беспилотники специально целят по ректификационным колоннам, которые являются самыми дорогими элементами нефтеперерабатывающих заводов. Там становится труднее производить бензин.

В общем удары по НПЗ влияют на возможности России финансировать войну. Но один такой инструмент не способен решительно изменить ситуацию. Нужно еще и усиление санкций.

Важны и кинетическое воздействие на НПЗ, и санкции. В сочетании они гарантируют отсутствие денег у России на войну. Отдельных элементов недостаточно,

– подчеркнул Гардус.

Добавим, в России прогнозируют стагнацию экономики. Прирост в конце года может быть близким к 0%.