Почему продлят запрет на экспорт бензина?

Россия планирует продлить запрет на экспорт бензина от производителей топлива до сентября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это нужно, чтобы обеспечить внутренние поставки, поскольку атаки украинских беспилотников нарушают работу крупных НПЗ. Запрет для непроизводителей может быть продлен до октября.

В этом месяце российские НПЗ стали мишенью украинских беспилотников в ответ на обстрелы со стороны Москвы. Киев усилил удары, поскольку Путин и Трамп должны встретиться на Аляске в пятницу, чтобы обсудить потенциальное прекращение огня,

– пишут в издании.

Августовские атаки на нефтеперерабатывающие заводы нарушили переработку нефти по меньшей мере на трех объектах , а последствия последнего удара пока непонятны.

На что повлияет запрет?

Ожидается, что продление запрета на экспорт бензина будет иметь ограниченное влияние на мировые рынки нефтепродуктов.

Россия экспортирует лишь около 10%-12% своего бензина, или примерно 100 000 баррелей в день, согласно данным, собранными Bloomberg. Это менее 2% мировой морской торговли этим топливом.