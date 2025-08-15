Чому продовжать заборону на експорт бензину?

Росія планує продовжити заборону на експорт бензину від виробників палива до вересня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Це потрібно, щоб забезпечити внутрішні поставки, оскільки атаки українських безпілотників порушують роботу великих НПЗ. Заборона для невиробників може бути продовжена до жовтня.

Цього місяця російські НПЗ стали мішенню українських безпілотників у відповідь на обстріл з боку Москви. Київ посилив удари, оскільки Путін і Трамп мають зустрітися на Алясці в п'ятницю, щоб обговорити потенційне припинення вогню,

– пишуть у виданні.

Серпневі атаки на нафтопереробні заводи порушили переробку нафти щонайменше на трьох об'єктах , а наслідки останнього удару поки що незрозумілі.

На що вплине заборона?

Очікується, що продовження заборони на експорт бензину матиме обмежений вплив на світові ринки нафтопродуктів.

Росія експортує лише близько 10% – 12% свого бензину, або приблизно 100 000 барелів на день, згідно з даними, зібраними Bloomberg. Це менш як 2% світової морської торгівлі цим паливом.