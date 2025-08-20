Как растет дефицит бензина в России?

Дефицит основных видов бензина вызвал настоящий шок среди российских водителей, которые теперь не могут просто приехать на АЗС и заправить свой автомобиль, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Ситуация критическая как в российских регионах, так и на оккупированных украинских территориях, которые получают бензин из России:

Крым

В Крыму на большинстве АЗС бензина марки А-95 уже не достать. Местные говорят, что его могут приобрести только государственные структуры и предприятия.

К тому же цены на бензин стремительно выросли. На некоторых заправочных станциях топливо А-95 продают по рекордной стоимости для полуострова – 69,96 рубля за один литр.

Забайкалье

То же самое происходит в Забайкальском регионе России. Многие АЗС прекратили продавать бензин А-95 в свободном доступе и разместили объявления, что топливо доступно только по талонам.

Говорят, что кончились запасы. На АЗС табло не горят, на входе также надпись, что только для организаций,

– говорят местные.

Приморский край

Кризис горючего охватил и Приморский край России. На АЗС растут очереди водителей. бензина на всех не хватает.

Российские СМИ называют несколько причин нехватки горючего:

сезонный рост спроса из-за туристического сезона;

сокращение поставок топлива от дальневосточных предприятий;

задержка поставок по железной дороге, что может составлять около 2 недель.

Важно! Кризис усугубляют также атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за них некоторые НПЗ вынуждены были остановить работу частично или полностью, поэтому производство топлива сократилось.

Что известно о кризисе горючего в России?