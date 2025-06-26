Полный запрет на вывоз бензина из России обсуждается

С начала года достигло 25%, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Вопрос был поднят на заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая представит свои предложения вице-премьеру Александру Новаку.

В частности, в конце прошлой недели правительственные чиновники в России обратились к нефтяникам из-за резкого роста цен на бензин. Например, с начала июня АИ-95 подорожал на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на 11%. А во вторник, 24 июня, его цена достигла годового рекорда – 67 456 рублей за тонну.

В то же время стоимость АИ-92 также выросла. Она увеличилась на 12% и достигла максимума со времен бензинового кризиса осени 2023 года – 64 462 рубля за тонну.

С начала года цены на АИ-92 выросли более чем на 25%, а на АИ-95 – на 24%,

– сообщают российские медиа.

В ответ в ФАС рассматривают возможность ужесточения уже действующих ограничений на экспорт бензина. Сейчас его запрещено вывозить:

трейдерам;

посредникам;

нефтебазам.

Обратите внимание! По новым правилам возможность экспорта могут потерять и сами производители бензина, в частности с крупнейшими государственными нефтекорпорациями.