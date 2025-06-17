Будет ли дорожать топливо в Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев говорит, что украинский рынок быстро реагирует на инициативы, особенно, если речь идет о поднятии цен на рынке. Кроме того, эксперт добавляет, что такие тенденции будут продолжаться в дальнейшем.

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На сегодня Украина уже получила рост цен на бензин и дизтопливо в отдельных сетях АЗС, но Рябцев отмечает, что на самом деле причин такого большого роста нет.

Например, если сравнивать нынешние средние цены на бензин с ценами, по состоянию на 11 июня, то рост произошел более, как на 1 гривну.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Я вполне понимаю те риски, которые закладывают трейдеры в такие цены. Но очень хотелось бы увидеть такое же снижение цены, как только спекулянты на мировых рынках нефти начнут игру на снижение котировок.

Дело в том, что каких-то экономических факторов для роста горючего нет. Это исключительно информационный фактор.

И в соответствии с тем, что конфликт на Ближнем Востоке является довольно "лакомой" причиной, то спекулянты могут долго на этом "играть",

– отмечает Рябцев.

Какие сейчас цены на топливо

По состоянию на 17 июня средние цены на топливо по Украине составляют:

Бензин А-95 премиум – 60,95 гривны за литр (+1,14 гривны с 13 июня),

– 60,95 гривны за литр (+1,14 гривны с 13 июня), Бензин А-95 – 56,49 гривны за литр (+1,16 гривны)

– 56,49 гривны за литр (+1,16 гривны) Бензин А-92 – 54,23 гривны за литр (+1,43 гривны),

– 54,23 гривны за литр (+1,43 гривны), Дизельное топливо – 53,36 гривны за литр (+87 копеек),

– 53,36 гривны за литр (+87 копеек), Газ автомобильный – 34,23 гривны за литр (+6 копеек).

Как прогнозирует господин Геннадий, котировки на нефть пока будут на уровне более 70 долларов за баррель.

Однако как только состоится игра на понижение, то вполне возможно, что котировки упадут до уровня апреля или мая 2025 года.

Напоминаем! По состоянию на 16 июня бензин А-95 стоил 56,28 гривны за литр, а дизельное топливо – 53,06 гривны за литр.