Чи дорожчатиме пальне в Україні через конфлікт на Близькому Сході

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев каже, що український ринок швидко реагує на ініціативи, особливо, якщо йдеться про підняття цін на ринку. Крім того, експерт додає, що такі тенденції триватимуть надалі.

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На сьогодні Україна вже отримала зростання цін на бензин та дизпальне в окремих мережах АЗС, але Рябцев зауважує, що насправді причин такого великого зростання немає.

Наприклад, якщо порівнювати теперішні середні ціни на бензин з цінами, станом на 11 червня, то зростання відбулося більш, як на 1 гривню.

Геннадій Рябцев Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Я цілком розумію ті ризики, які закладають трейдери в такі ціни. Але дуже хотілося б побачити таке ж зниження ціни, як тільки спекулянти на світових ринках нафти розпочнуть гру на зниження котирувань.

Річ у тім, що якихось економічних чинників для зростання пального немає. Це виключно інформаційний чинник.

І відповідно до того, що конфлікт на Близькому Сході є доволі "ласою" причиною, то спекулянти можуть довго на цьому "гратися",

– зауважує Рябцев.

Які зараз ціни на пальне

Станом на 17 червня середні ціни на пальне по Україні становлять:

Бензин А-95 преміум – 60,95 гривні за літр (+1,14 гривні з 13 червня),

– 60,95 гривні за літр (+1,14 гривні з 13 червня), Бензин А-95 – 56,49 гривні за літр (+1,16 гривні)

– 56,49 гривні за літр (+1,16 гривні) Бензин А-92 – 54,23 гривні за літр (+1,43 гривні),

– 54,23 гривні за літр (+1,43 гривні), Дизельне пальне – 53,36 гривні за літр(+87 копійок),

– 53,36 гривні за літр(+87 копійок), Газ авто­мобільний – 34,23 гривні за літр (+6 копійок).

Як прогнозує пан Геннадій, котирування на нафту поки будуть на рівні понад 70 доларів за барель.

Однак як тільки відбудеться гра на пониження, то цілком можливо, що котирування впадуть до рівня квітня чи травня 2025 року.

Нагадуємо! Станом на 16 червня бензин А-95 коштував 56,28 гривні за літр, а дизельне пальне – 53,06 гривні за літр.