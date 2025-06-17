Яка з країн може повернутися до імпорту газу з Росії

Європейський Союз має бути відкритим до відновлення імпорту російського природного газу в майбутньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Про це заявила державна секретарка Австрії з енергетики Елізабет Цехетнер. За її словами, це можливо, якщо між Росією та Україною буде досягнуто мирної угоди.

17 червня Європейська комісія має запропонувати правові заходи для введення в дію заборони з метою припинення залежності ЄС від російської енергії до кінця 2027 року.

Ми систематично зважимо всі пропозиції, а потім визначимося з нашою позицією. Але вже зараз зрозуміло, що коли війна нарешті закінчиться, це те, що ми повинні враховувати в нашій оцінці ситуації,

– сказала журналістам Елізабет Цехетнер щодо майбутніх пропозицій.

Натомість Угорщина та Словаччина відхилили план заборони російського імпорту. Пропозиції Комісії розроблені таким чином, щоб вони могли бути прийняті як закон за схваленням посиленої більшості країн, тобто одна або дві не зможуть їх заблокувати.

Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що відновлення імпорту російського газу в майбутньому було б "дуже нерозумним рішенням", навіть якщо в Україні буде укладено мирну угоду.

Залежність ЄС від російського газу

Близько 19% газу ЄС досі надходить від колишнього головного постачальника Росії, що менше приблизно на 45% до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Австрія, що не має виходу до моря, купувала більшу частину своїх поставок газу з Росії до минулого року, коли російський державний енергетичний гігант «Газпром» скоротив постачання до Австрії після договірної суперечки, а постачання українськими трубопроводами припинилися наприкінці року.