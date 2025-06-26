Повна заборона на вивезення бензину з Росії обговорюється

З початку року сягнуло 25%, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Питання було підняте на засіданні біржового комітету Федеральної антимонопольної служби (ФАС), яка представить свої пропозиції віцепрем'єру Олександру Новаку.

Зокрема наприкінці минулого тижня урядові чиновники у Росії звернулися до нафтовиків через різке зростання цін на бензин. Наприклад, з початку червня АІ-95 подорожчав на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі на 11%. А у вівторок, 24 червня, його ціна сягнула річного рекорду – 67 456 рублів за тонну.

Водночас вартість АІ-92 також зросла. Вона збільшилась на 12% і досягла максимуму з часів бензинової кризи осені 2023 року – 64 462 рублі за тонну.

З початку року ціни на АІ-92 зросли більш ніж на 25%, а на АІ-95 – на 24%,

– повідомляють російські медіа.

У відповідь у ФАС розглядають можливість посилення вже чинних обмежень на експорт бензину. Наразі його заборонено вивозити:

трейдерам;

посередникам;

нафтобазам.

Зауважте! За новими правилами можливість експорту можуть втратити й самі виробники бензину, зокрема з найбільшими державними нафтокорпораціями.