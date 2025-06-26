Які змінилися ціни на пальне у червні

Через загострення конфлікту на Близькому Сході світові ціни на нафту у червні підскочили більш ніж на 15%. Внаслідок цього оптові ціни на бензин у Європі й в Україні підвищилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти".

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Як розповів виданню консалтинговий аналітик Олександр Сіренко, нафта і котирування в Європі дорожчали 10 днів.

За цей період до України завезли не дуже багато дорогого пального.

Однак, за словами аналітика, в Україні такі коливання швидко відображаються на оптових і роздрібних цінах.

Українські оператори відреагували на це миттєво. На другий день вже почали підіймати ціни. Загалом за 10 днів бензин і дизпальне зросли на заправках на 3 грн,

– заявив Сіренко.

Важливо! На думку експерта, ціни на АЗС в Україні у червні зросли лише через ризик того, що високі котирування можуть зберегтися надовго, а високі ціни затримаються.

Які будуть ціни на пальне у липні

У вівторок, 24 червня, ціни на нафту впали через перемир’я між Іраном та Ізраїлем. Котирування опустилися до рівня, який був на початку місяця (66,7 долара за барель) що має вплинути на вартість пального.

Експерт очікує, що трейдери знизять ціни на бензин, дизель та газ, які вони підняли в період з 13 до 24 червня.

За прогнозами, ціни на пальне у липні в Україні мають впасти 5,8%, тобто відкотитися на ті ж три гривні.

Будемо дивитися, які котирування будуть на ринку. На котирування ми в Україні впливу не маємо. Однак наразі немає передумов для зростання цін на АЗС,

– наголосив аналітик.

Варто знати! За словами Сіренка, дефіциту пального в Україні наразі немає, попри коливання на нафтовому ринку. Постачання виконуються стабільно.