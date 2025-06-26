Які змінилися ціни на пальне у червні
Через загострення конфлікту на Близькому Сході світові ціни на нафту у червні підскочили більш ніж на 15%. Внаслідок цього оптові ціни на бензин у Європі й в Україні підвищилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти".
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Як розповів виданню консалтинговий аналітик Олександр Сіренко, нафта і котирування в Європі дорожчали 10 днів.
- За цей період до України завезли не дуже багато дорогого пального.
- Однак, за словами аналітика, в Україні такі коливання швидко відображаються на оптових і роздрібних цінах.
Українські оператори відреагували на це миттєво. На другий день вже почали підіймати ціни. Загалом за 10 днів бензин і дизпальне зросли на заправках на 3 грн,
– заявив Сіренко.
Важливо! На думку експерта, ціни на АЗС в Україні у червні зросли лише через ризик того, що високі котирування можуть зберегтися надовго, а високі ціни затримаються.
Які будуть ціни на пальне у липні
У вівторок, 24 червня, ціни на нафту впали через перемир’я між Іраном та Ізраїлем. Котирування опустилися до рівня, який був на початку місяця (66,7 долара за барель) що має вплинути на вартість пального.
- Експерт очікує, що трейдери знизять ціни на бензин, дизель та газ, які вони підняли в період з 13 до 24 червня.
- За прогнозами, ціни на пальне у липні в Україні мають впасти 5,8%, тобто відкотитися на ті ж три гривні.
Будемо дивитися, які котирування будуть на ринку. На котирування ми в Україні впливу не маємо. Однак наразі немає передумов для зростання цін на АЗС,
– наголосив аналітик.
Варто знати! За словами Сіренка, дефіциту пального в Україні наразі немає, попри коливання на нафтовому ринку. Постачання виконуються стабільно.