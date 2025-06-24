Коли бензин подорожчає до 72 гривень за літр

У разі якщо Іран хоча б частково заблокує ключовий маршрут постачання нафти у світі – Ормузьку протоку – ціни на нафту одразу злетять до понад 100 доларів за барель, повідомляє 24 Канал з посиланням Reuters.

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За підрахунками аналітиків інвестиційного банку Goldman Sachs, після блокування протоки вартість нафти Brent може сягнути 110 доларів за барель.

Потім ціна поступово знизиться і стабілізується на рівні 95 доларів за барель у IV кварталі 2025 року.

Такий сценарій цілком ймовірний, враховуючи те, що після авіаударів США 22 червня нафта марки Brent подорожчала до 78,5 доларів за барель – максимального показника з січня 2025 року.

Важливо! Якщо ціни на нафту у світі зростуть до позначки понад 100 доларів за барель, то ціна на бензин підвищиться на 10-20% і складе близько 72 гривень за літр.

Як може змінюватися ціна на нафту у світі

Аналітики банку Goldman Sachs прогнозують, що у разі зменшення поставок іранської нафти, ціни на чорне золото можуть змінюватися за двома сценаріями:

Якщо скорочення постачань триватиме 6 місяців, ціни на нафту Brent можуть сягнути позначки у 90 доларів за барель, а потім знизитися до 60 доларів за барель до 2026 року.

У випадку, коли постачання будуть низькими протягом довшого часу, то вартість Brent може досягти 90 доларів, проте потім опуститься до 70-80 доларів за барель у 2026 році через світові резервні потужності.

Важливо! У Goldman Sachs вважають, що ціни на газ теж підскочать. За прогнозами, вартість газу на європейському ринку TTF може сягнути 74 євро за мегават-годину, або приблизно 900 доларів тисячу кубометрів. Від цього постраждає й Україна, яка потребує мінімум 4,6 мільярда кубометрів імпортного газу для підготовки до опалювального сезону.