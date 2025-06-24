Когда бензин подорожает до 72 гривен за литр

В случае если Иран хотя бы частично заблокирует ключевой маршрут поставки нефти в мире – Ормузский пролив – цены на нефть сразу взлетят до более 100 долларов за баррель, сообщает 24 Канал со ссылкой Reuters.

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По подсчетам аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, после блокировки пролива стоимость нефти Brent может достичь 110 долларов за баррель.

Затем цена постепенно снизится и стабилизируется на уровне 95 долларов за баррель в IV квартале 2025 года.

Такой сценарий вполне вероятен, учитывая то, что после авиаударов США 22 июня нефть марки Brent подорожала до 78,5 долларов за баррель – максимального показателя с января 2025 года.

Важно! Если цены на нефть в мире вырастут до отметки более 100 долларов за баррель, то цена на бензин повысится на 10-20% и составит около 72 гривен за литр.

Как может меняться цена на нефть в мире

Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют, что в случае уменьшения поставок иранской нефти, цены на черное золото могут меняться по двум сценариям:

Если сокращение поставок продлится 6 месяцев, цены на нефть Brent могут достичь отметки в 90 долларов за баррель, а затем снизиться до 60 долларов за баррель до 2026 года.

В случае, когда поставки будут низкими в течение длительного времени, то стоимость Brent может достичь 90 долларов, однако затем опустится до 70-80 долларов за баррель в 2026 году через мировые резервные мощности.

Важно! В Goldman Sachs считают, что цены на газ тоже подскочат. По прогнозам, стоимость газа на европейском рынке TTF может достичь 74 евро за мегаватт-час, или примерно 900 долларов за тысячу кубометров. От этого пострадает и Украина, которая требует минимум 4,6 миллиарда кубометров импортного газа для подготовки к отопительному сезону.