Як росте дефіцит бензину в Росії?
Дефіцит основних видів бензину викликав справжній шок серед російських водіїв, які тепер не можуть просто приїхати на АЗС та заправити свій автомобіль, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Ситуація критична як у російських регіонах, так і на окупованих українських територіях, які отримують бензин з Росії:
- Крим
У Криму на більшості АЗС бензину марки А-95 вже не дістати. Місцеві говорять, що його мають змогу придбати лише державні структури та підприємства.
До того ж ціни на бензин стрімко зросли. На деяких заправних станціях пальне А-95 продають за рекордною вартістю для півострова – 69,96 рубля за один літр.
- Забайкалля
Те саме відбувається у Забайкальському регіоні Росії. Багато АЗС припинили продавати бензин А-95 у вільному доступі та розмістили оголошення, що пальне доступне лише за талонами.
Кажуть, що скінчилися запаси. На АЗС табло не горять, на вході також напис, що тільки для організацій,
– говорять місцеві.
- Приморський край
Криза пального охопила й Приморський край Росії. На АЗС ростуть черги водіїв. бензину на всіх не вистачає.
Російські ЗМІ називають кілька причин нестачі пального:
- сезонне зростання попиту через туристичний сезон;
- скорочення постачання палива від далекосхідних підприємств;
- затримка постачання залізницею, що може складати близько 2 тижнів.
Важливо! Кризу поглиблюють також атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. Через них деякі НПЗ змушені були зупинити роботу частково або повністю, тому виробництво пального скоротилося.
Що відомо про кризу пального в Росії?
- Дефіцит пального в Росії зростає вже не перший місяць. Влада навіть вдалася до обмежень вільного продажу та заборонила експорт бензину з 1 березня. Заборона мала тривати до 31 серпня, однак тепер її хочуть продовжити й у вересні.
- Криза поглиблюється ще й через те, що приватні мережі АЗС не запаслися достатньо пальним до літнього сезону через високі процентні ставки та дорогі позики. Це викликало дефіцит бензину на заправках.
- У підсумку ціни на пальне в Росії стрімко ростуть. На початку серпня вони сягнули історичного максимуму. Бензин АІ-95 на Санкт-Петербурзькій біржі торгувався по 77 000 рублів за тонну, а ціна марки АІ-92 сягнула 66 642 рублі за тонну. За даними російських ЗМІ, від початку 2025-го ціни на АІ-92 зросли більш як на 25%, а на АІ-95 – на 24%.