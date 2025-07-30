Чому у Криму закінчився бензин?

Колонки на автозаправних станціях Криму станом на 30 липня стоять порожні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

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Хоча на табло кримських АЗС зазначається, що бензин є в наявності, на колонках висять таблички з написом "Бєнзіна нєт".

У ЦНС дефіцит бензину пояснюють паливною кризою, що охопила Росію.

Внаслідок цього Криму палива просто не вистачило.

ТОТ України – не в пріоритеті. Для Кремля Крим – це лише тимчасово корисна територія,

– наголосили в ЦНС.

Яка паливна криза в Росії?

Влада Росії з 29 серпня повністю заборонила експорт бензину, натомість перенаправила ресурси на центральні регіони країни.

В уряді пояснили таке рішення необхідністю стабілізувати високий внутрішній попит на паливо цього літа.

Також бензин необхідний для проведення сільськогосподарських польових робіт.

Обмеження на експорт наклали тимчасово – до 31 серпня.

Варто знати! Раніше влада Росії заборонила експорт бензину тільки для тих, хто не є виробником. Тобто компанії могли торгувати паливом за кордон.