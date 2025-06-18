Які штрафи для АЗС скасував парламент

Верховна Рада скасовувала штрафи для АЗС, які не додавали 5% біоетанолу у бензин, повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника керівника комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка.

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Парламент 18 червня проголосував в цілому за зміни до законопроєкту №13134.

Штрафи для заправних станцій, що не змішували бензин зі спиртом, не застосовуватимуть до кінця 2025 року.

З 1 січня 2026 року штрафні санкції знову введуть у дію.

Чому АЗС штрафували за "чистий" бензин

З 1 травня 2025 року всі українські АЗС зобов’язали додавати до бензину не менш як 5% спирту, або так званого біоетанолу. Тим, хто відмовлявся це робити, загрожували штрафи.

Спирт змусили добавляти з екологічних причин, бо біоетанол виділяє в повітря меншу кількість шкідливих речовин у процесі згорання.

Таким чином українські АЗС мали виконати зобов’язання, яке взяла на себе Україна у процесі євроінтеграції.

Варто знати! Ціни на пальне майже не змінилися на українських АЗС після запровадження обов’язкового додавання спирту в бензин.