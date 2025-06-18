Какие штрафы для АЗС отменил парламент

Верховная Рада отменяла штрафы для АЗС, которые не добавляли 5% биоэтанола в бензин, сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя руководителя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

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Парламент 18 июня проголосовал в целом за изменения в законопроект №13134.

Штрафы для заправочных станций, что не смешивали бензин со спиртом, не будут применять до конца 2025 года.

С 1 января 2026 года штрафные санкции снова введут в действие.

Почему АЗС штрафовали за "чистый" бензин

С 1 мая 2025 года все украинские АЗС обязали добавлять к бензину не менее 5% спирта, или так называемого биоэтанола. Тем, кто отказывался это делать, грозили штрафы.

Спирт заставили добавлять по экологическим причинам, потому что биоэтанол выделяет в воздух меньшее количество вредных веществ в процессе сгорания.

Таким образом украинские АЗС должны были выполнить обязательства, которое взяла на себя Украина в процессе евроинтеграции.

Стоит знать! Цены на топливо почти не изменились на украинских АЗС после введения обязательного добавления спирта в бензин.