Какая взаимосвязь между долларом и бензином

Больше всего стоимость топлива формируется из-за влияния курса валют и глобальной котировки, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Чтобы было понятно, поскольку это важный фактор, каждая гривна в курсе доллара – это примерно 80 копеек в цене на бензин или дизельного топлива.

Куюн также отметил, что мировой рынок работает в долларах. А вот акцизы на топливо установлены в евро.

Поэтому курс евро непосредственно тоже влияет на цену, но не так существенно. Для цены на топливо колебания курса евро к доллару не критично,

– говорит Куюн.

Обратите внимание! С начала 2025 года цены на топливо не претерпели весомых изменений. В частности, А-95 сейчас стоит в среднем – 54,56 гривны за литр, дизельное топливо – 53,54 гривны за литр, газ – 35,32 гривны за литр.